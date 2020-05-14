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Ученые рассказали, сколько COVID-19 "висит" в воздухе после разговора

Ученые рассказали, сколько COVID-19 "висит" в воздухе после разговора
17:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В исследовании не учитывалось движение воздуха, изменения температуры и иные факторы.

Выброшенные изо рта во время разговора микрокапли выделений, содержащих коронавирус, могут оставаться в воздухе до 14 минут, предупреждают специалисты Национальных институтов здравоохранения США.

Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

Авторы работы попросили добровольцев произносить те или иные фразы, а сами с помощью специальных лазеров замеряли, сколько продержатся в воздухе микрокапли, выброшенные в процессе. Как оказалось, за минуту громкого разговора образуется минимум 1000 таких микрокапель, которые держатся в воздухе более восьми минут, а в некоторых случаях — до четырнадцати.

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В исследовании не учитывалось движение воздуха, изменения температуры и иные факторы, отмечают ученые. Однако сам факт того, что вирус способен задерживаться в воздухе даже на несколько минут — весомый аргумент в пользу того, чтобы зараженные люди использовали маски.

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Карантин, Заражение, Коронавирус.
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