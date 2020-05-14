Надбавки врачам: Президент призывает ускорить выплаты

Новости Украины:Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения проконтролировать выплаты врачам.

Президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения проконтролировать выплаты врачам 300% надбавки за апрель и как можно ускорить этот процесс.

Об этом сообщается на сайте ОП по результатам традиционного совещания в Офисе Президента с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19.

Согласно сообщению, Максим Степанов отчитался, что выплаты надбавок медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом за март уже осуществляют, и завершить этот процесс планируется в ближайшее время.

Также отмечается, что глава государства поручил проконтролировать доплаты до 300% и за апрель, которые осуществляются по новой финансовой формуле. Для этого все соответствующие больницы должны заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины.

"Проследите, чтобы больницы заключали эти соглашения. Давайте завершим эти выплаты как можно скорее. Наши врачи заслужили это", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов требует от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) ускорить передачу средств медицинским учреждениям. По его словам, от скорости работы НСЗУ зависит получение медицинскими работниками, которые лечили пациентов с коронавирусом, зарплаты за апрель.

Степанов выразил надежду, что до конца недели большее количество медработников начнет получать зарплату за апрель.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 14 мая подтверждены 16847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки.