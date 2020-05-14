МОЗ: не всем медработникам необходимы средства защиты высочайшего уровня

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19:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В Мнистерстве здравоохранения упорядочили требования к средствам индивидуальной защиты.

Министерство здравоохранения упорядочило требования к средствам индивидуальной защиты.

Об этом на брифинге 14 мая сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Минздрав 30 апреля внесло изменения в Приложение 6 по местам, где нужно применять средства индивидуальной защиты во время пандемии COVID-19 - там, где больше всего вирусная нагрузка, и там, где мы точно должны понимать, как защищен врач. Мы регламентировали те требования и упорядочили требования к средствам индивидуальной защиты, предусмотренных для критических точек нашей медицинской инфраструктуры. Это боксы и палаты пациентов, лаборатории, где наши врачи работают с жидкостями, тестами, там, где есть максимальная вирусная нагрузка", - сказала Шаталова.

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Она сообщила, что Минздрав обратится к МЭРТ и Национальной академии наук, чтобы упорядочить процесс сертификации средств индивидуальной защиты и лабораторной проверки их на соответствие стандартам.

В то же время Шаталова подчеркнула, что не всем медицинским работникам необходимы средства индивидуальной защиты самого высокого, 6 уровня. Для медработников, которые не работают в зонах большого вирусной нагрузки и не контактируют ежедневно с больными COVID-19, они могут быть классом ниже.

"Мы рекомендуем не только в палатах, лабораториях защищать врачей, но по возможности делать подобную защиту для другого персонала или категорий работников. По нашему мнению, именно владелец учреждения, местные власти должны определить уровень риска, и соответственно, если низкий уровень риска, то и уровень защиты должен быть ниже", - сказала замминистра.

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Как отметил на брифинге заместитель министра экономики развития, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, технические стандарты предусматривают, что разный уровень защиты в СИЗ предназначен для разных рисков. Градация на эти типы предусмотрена стандартом 14126, который есть в открытом доступе.

Он добавил, что в Украине работает 36 лабораторий, которые должны определять соответствие продукции стандартам, однако их плохое материальное оснащение не позволяет сегодня производить проверку, в частности, средств индивидуальной защиты на все типы рисков.

Кроме того, по словам Качки, в этом году истекает срок действия технического регламента в отношении средств индивидуальной защиты, а новый должен вступить в силу в августе.

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Украина, Минздрав, МОЗ, Защита, Коронавирус.
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