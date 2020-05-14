На Ровенщине за сутки зафиксировано 9 новых случаев COVID-19

Новости Украины:На Ровенщине за сутки выявили 9 новых случаев коронавируса.

По состоянию на вечер 14 мая на Ровенщине подтверждено 9 новых случаев заболевания COVID-19, всего - уже 1077.

Об этом сообщает председатель Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Так, новые случаи заражением коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружены у:

Председатель ОГА сообщил, что возраст больных составил от 23 до 81 года.

“Таким образом в Ровенской зарегистрировано 1077 случаев заболевания COVID-19. Из них — 230 медработников и 80 детей. Треть больных — это люди от 50 до 65 лет. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 24 человека”, — написал Коваль.

Он добавил, что в области преодолели COVID-19 — 305 человек. За сегодня выписаны еще 60 больных, а на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 376 образцов.

“Задача для Ровенщины по противодействию COVID-19 обсудили на совещании в Ровенской ОГА, которая состоялась в рамках визита Министра Минрегиона Алексея Чернышева. Главное — увеличить ПЦР-обследования для контактных лиц и для медиков. Ведь сейчас Правительство разрешило проведение плановых операций, запрещенных на время карантина”, — написал глава ОГА.

“Сейчас область имеет запас реагентов для проведения около 26 тыс. тестирований и входит в тройку лидеров по объемам ПЦР-исследований”, — резюмировал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.