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В Киеве начали отключать горячую воду

В Киеве начали отключать горячую воду
10:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве начались испытания тепловых сетей и отключения горячего водоснабжения.

В Киеве начались гидравлические испытания тепловых сетей, которые сопровождаются отключением горячего водоснабжения жителей столицы, сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

"Вместе с ослаблением карантина в Киеве начались гидравлические испытания теплосетей. Это обязательный этап подготовки теплового хозяйства города к следующему отопительному сезону. Они проводятся поэтапно. На первом этапе, который продлится около двух недель, испытания ведутся в зоне теплосетей 20% домов столицы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что целью гидравлических испытаний сетей является проверка работы системы теплоснабжения и выявление ее слабых мест для ремонта в межотопительный сезон и уменьшение аварийности зимой, а соответственно - отключений тепла.

Кличко пообещал, что киевлянам не будут отключать горячую воду

Адреса домов, где временно отсутствует горячая вода, можно узнать на сайте: https://cutt.ly/SyQn1sa.

Как сообщалось, в начале апреля замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев заявил, что "Киевтеплоэнерго", несмотря на карантин, не будет отменять проведение гидравлических испытаний тепловых сетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

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Киев, Горячая вода, Карантин, Киевтеплоэнерго.
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