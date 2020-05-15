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Коронавирус в Житомирской области - за сутки рекордное количество выздоровлений

Коронавирус в Житомирской области - за сутки рекордное количество выздоровлений
11:29 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:За минувшие сутки в Житомирской области зафиксировано 42 случая выздоровления от коронавирусной болезни.

В Житомирской области за сутки значительно выросло число выздоровевших от COVID-19. Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

За сутки в области выздоровели 42 человека, общее число выздоровевших - 123. В то же время зафиксировано пять новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии - 538, умерло 12 человек.

Бунечко подчеркнул, что уже несколько дней количество выздоровевших от коронавируса в области превышает количество заболевших. По данным Минздрава, это происходит третий день подряд: вчера было 14 выздоровевших и трое заболевших, 13 мая - 13 выздоровевших и пятеро заболевших.

В области больше всего заболевших приходится на Житомир - 186 человек, в Коростене - 100 инфицированных, в Бердичеве - 92.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания COVID-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни.

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Житомирская область, Covid-19, Коронавирус в Житомирской области.
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