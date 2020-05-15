Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев

Новости Украины:С понедельника ограничивается въезд крупногабаритного транспорта в часы пик для разгрузки трафика в столице.

В Киев с понедельника, 18 мая, ограничивается въезд крупногабаритного транспорта с 7:00 до 10:00 утром и с 17:00 до 20:00 вечером, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу. Итак, с 18 мая ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00. И вечером - с 17:00 до 20:00", - заявил Кличко на онлайн брифинге в пятницу.

Мэр Киева подчеркнул, что это необходимая мера для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги. Ограничение будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, когда сократится количество частных автомобилей на дорогах.

"Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме. Но, хочу подчеркнуть: соблюдение правил безопасности в нем никто не отменял, ибо, по словам медиков, более 30 процентов заражений происходят именно в общественном транспорте - когда люди не держат дистанцию, не надевают маску и перчатки", - отметил Кличко.