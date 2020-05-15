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Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев

Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:С понедельника ограничивается въезд крупногабаритного транспорта в часы пик для разгрузки трафика в столице.

В Киев с понедельника, 18 мая, ограничивается въезд крупногабаритного транспорта с 7:00 до 10:00 утром и с 17:00 до 20:00 вечером, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу. Итак, с 18 мая ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00. И вечером - с 17:00 до 20:00", - заявил Кличко на онлайн брифинге в пятницу.

Мэр Киева подчеркнул, что это необходимая мера для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги. Ограничение будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, когда сократится количество частных автомобилей на дорогах.

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"Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме. Но, хочу подчеркнуть: соблюдение правил безопасности в нем никто не отменял, ибо, по словам медиков, более 30 процентов заражений происходят именно в общественном транспорте - когда люди не держат дистанцию, не надевают маску и перчатки", - отметил Кличко.

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Киев, Транспорт, Грузовики, Пробки.
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