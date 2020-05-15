Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

Попросили надеть маску: в Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой

Попросили надеть маску: в Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой
14:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Он не захотел надевать защитную маску и достал из кармана гранату.

В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в супермаркете после того, как его попросили надеть защитную маску.

Детали инцидента, произошедшего в Соломенском районе, рассказали в пресс-службе столичной полиции.

"В столичной полиции поступило сообщение о том, что в магазине на улице Кудряшова между неизвестным и сотрудником заведения возник конфликт, во время которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и начал им угрожать. По указанному адресу немедленно выехали наряд полиции охраны, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и взрывотехники", - говорится в сообщении.

В зоне ООС с начала суток боевики не открывали огонь

Правоохранители выяснили, что в супермаркете мужчина находился без маски, за что получил замечание от охранника. Проигнорировав призывы надеть ее, мужчина устроил спор и достал из кармана гранату с угрозами ее подрыва.

"38-летнего уроженца Черкасской области полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов", - рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса о хулиганстве. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Как сообщалось, на Львовщине мужчина захватил ресторан и угрожал его взорвать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Граната, Маска, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
04 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
05 Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
&quot;ВИА Гра&quot; ищет новую солистку: причина
"ВИА Гра" ищет новую солистку: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь