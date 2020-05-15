Попросили надеть маску: в Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой

Новости Украины:Он не захотел надевать защитную маску и достал из кармана гранату.

В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в супермаркете после того, как его попросили надеть защитную маску.

Детали инцидента, произошедшего в Соломенском районе, рассказали в пресс-службе столичной полиции.

"В столичной полиции поступило сообщение о том, что в магазине на улице Кудряшова между неизвестным и сотрудником заведения возник конфликт, во время которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и начал им угрожать. По указанному адресу немедленно выехали наряд полиции охраны, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в супермаркете мужчина находился без маски, за что получил замечание от охранника. Проигнорировав призывы надеть ее, мужчина устроил спор и достал из кармана гранату с угрозами ее подрыва.

"38-летнего уроженца Черкасской области полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов", - рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса о хулиганстве. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, на Львовщине мужчина захватил ресторан и угрожал его взорвать.