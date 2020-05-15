Новая вспышка COVID-19 в столице: Кличко проведет срочный брифинг

Новости Украины:В связи с этим состоится срочный брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

В Киеве выявлен новый очаг заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского головы.

В связи с этим сегодня в 15.30 состоится срочный брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

Онлайн-брифинг состоится на официальном портале Киева, на сайте городского головы, на YouTube-канале КГГА на Facebook-cтранице КГГА и на Facebook-странице Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 15 мая в Киеве заболевания COVID-19 подтверждено в 56 киевлян, один человек умер.

"Количество жителей города, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания, увеличилось еще на 56 человек, среди них 9 медиков. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время – 43 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2 тыс. 68 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.