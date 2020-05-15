ООС: под Орехово ранены двое украинских военных

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начала текущих суток.

Российские оккупационные войска в пятницу, 15 мая, совершили обстрел позиций Объединенных сил вблизи Орехово, ранив двух украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Сегодня, 15 мая, подразделения оккупационных войск РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, в который раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Враг открыл огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бойцы оперативно доставлены в лечебное учреждение и им оказана надлежащая медицинская помощь.

В ответ подразделения Объединенных сил для подавления вражеского огня использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются, сообщают в пресс-службе.