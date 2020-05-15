ВНО 2020: Комитет Рады обсудит возможность открытия учебных заведений

Новости Украины:В Раде на заседании 20 мая планируют рассмотреть возможность открытия учебных заведений для проведения ВНО.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций на заседании 20 мая планирует рассмотреть возможность открытия учебных заведений.

Об этом говорится в повестке дня заседания комитета.

Так, вопрос о потенциальном открытии учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования определено вторым вопросом.

Начать же заседание планируют с рассмотрения вопроса о подготовке к внешнему независимому оцениванию.

Кроме того, члены комитета собираются обсудить особенности проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах общеобразовательных учебных заведений, а также принять решение по двум законопроектам - "О внесении изменений в закон Украины" О высшем образовании" относительно продления сроков завершения подготовки кандидатов и докторов наук" ( №3463) и "О внесении изменений в статьи 89, 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансирования профессионального перед высшего образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования) " (№3461).

По данным Министерства науки и образования, учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

При этом календарь обучения будет выглядеть так: до 31 мая продлятся занятия; до 1 июля должен быть завершен учебный год; до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний; в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Выпускники 11 классов получат документ о получении образования после составления ГИА в форме ВНО.

Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года. В то же время государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов в этом году отменена.

Как сообщалось, 24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из пяти этапов.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что после 22 мая карантин в Украине продолжат, но планируются дальнейшие его ослабление.