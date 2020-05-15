Стефанчук: в ВР начали работу над законопроектом об оппозиции

Новости Украины:В Украине сегодня, состоялось первое организационное заседание в режиме онлайн рабочей группы по подготовке законопроекта о парламентской оппозиции.

Сегодня, 15 мая состоялось первое организационное заседание в режиме онлайн рабочей группы по подготовке законопроекта о парламентской оппозиции.

Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

Так, в эту группу вошли народные депутаты Украины - представители от депутатских фракций и групп, а также специалисты и эксперты по вопросам парламентской коалиции и оппозиции.

"В рамках заседания обсуждались вопросы этапов и сроков подготовки законопроекта, а также алгоритм работы участников группы", - сообщил Стефанчук.

Как сообщалось ранее, что в парламенте создали рабочую группу для подготовки законопроекта об оппозиции.