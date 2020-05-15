Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

Права человека на оккупированных территориях: Украина проинформировала ООН о нарушениях

Права человека на оккупированных территориях: Украина проинформировала ООН о нарушениях
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mtot.gov.ua

Новости Украины:Игорь Яременко и Матильда Богнер обсудили ответственность РФ за вооруженную агрессию против Украины.

Заместитель главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко и глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер обсудили ответственность РФ за вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко и глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер обсудили ответственность Российской Федерации и ситуацию на востоке Украины, сложившуюся из-за вооруженной агрессии РФ, нарушения прав человека на временно оккупированных РФ территориях украинских Донбасса и Крыма и другие важные темы", - говорится в сообщении.

Перспективы сотрудничества: Ермак и Саакашвили онлайн-конференцию с послами G7 

В частности, заместитель главы Минреинтеграции подчеркнул позицию украинского правительства и международного сообщества, которые осуждают вооруженную агрессию РФ против Украины, а также предостерег от любой формы признания роли РФ, кроме как стороны международного военного конфликта.

"Важно консолидировать усилия международного сообщества, в том числе международных и международных гуманитарных организаций, чтобы не дать стране-агрессору возможности прикрываться своими прокси на территории украинского Донбасса и не разрешить Российской Федерации избежать ответственности за совершенные преступления. Только признание ответственности РФ может способствовать улучшению ситуации, а следовательно - уменьшению случаев нарушения прав человека", - отметил Яременко.

Со своей стороны Богнер отметила первоочередность обеспечения защиты граждан во время вооруженного конфликта и уменьшение потерь среди гражданских, осветила основные проблемы ММПЧ ООН в этой сфере.

Участники встречи уделили особое внимание необходимости сдерживания на временно оккупированных РФ территориях Украины пандемии, вызванной COVID-19, а также ответственности России за распространение COVID-19.

Степанов: в некоторых областях уже начинаются выплаты надбавок медикам за апрель

Кроме того, стороны во время встречи уделили внимание ситуации, сложившейся из-за ограничения допуска мониторинговых и гуманитарных миссий к временно оккупированным территориям со стороны российских оккупационных администраций.

"Было отмечено, что блокирование допуска мониторинговых и гуманитарных миссий под предлогом карантина и использование Российской Федерацией пандемии для легитимизации подобных действий является абсолютно неприемлемым. ООН продолжает поддерживать позицию беспрепятственного доступа к пострадавшему от российской агрессии населению с обеих сторон линии столкновения, в первую очередь, для оказания гуманитарной помощи, а также для изучения карты потребностей", - сообщили в Минреинтеграции.

Стороны обсудили и сотрудничество в части сбора информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Автономной Республике Крым и городе Севастополь, средства правовой защиты пострадавших от агрессии РФ, в том числе о нарушении права собственности в Крыму, незаконном призыве в армию, милитаризации образования на ВОТ, а также общую ситуацию по негативным социально-экономическим последствиям для граждан Украины из-за вооруженной агрессии РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ООН, Донбасс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
04 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
05 Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
&quot;ВИА Гра&quot; ищет новую солистку: причина
"ВИА Гра" ищет новую солистку: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь