Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Большое строительство: В Украине до конца года планируют открыть 137 новых школ
Большое строительство: В Украине до конца года планируют открыть 137 новых школ
Стефанчук: в ВР начали работу над законопроектом об оппозиции
Стефанчук: в ВР начали работу над законопроектом об оппозиции
Шахтер интересуется вингером за €50 млн
Шахтер интересуется вингером за €50 млн
Apple купила стартап, который специализируется на VR
Apple купила стартап, который специализируется на VR

Помощь на ребенка: в Минсоцполитики обратилось уже более 19 тыс владельцев ФЛП

Помощь на ребенка: в Минсоцполитики обратилось уже более 19 тыс владельцев ФЛП
16:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине уже более 19 000 человек обратились в Минсоцполитики для оформления пособия на ребенка.

В Министерство социальной политики Украины обратилось более 19 тыс. физических лиц предпринимателей, чтобы оформить пособие на ребенка до 10 лет.

Об этом сообщает в Facebook Минсоцполитики.

"Начато назначение пособия на детей до 10 лет физическим лицам-предпринимателям, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога. Электронной услугой по предоставлению помощи на детей уже воспользовались более 19 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Большое строительство: В Украине до конца года планируют открыть 137 новых школ

Как сообщалось, ФЛПам объяснили, как оформить пособие на ребенка.

Решение о выделении средств детям владельцев ФЛП Кабмин одобрил 29 апреля из Фонда борьбы с COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минсоцполитики, Соцпомощь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
04 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
05 Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Как украинцы платят за коммуналку: в Минрегионе дали отчет
Как украинцы платят за коммуналку: в Минрегионе дали отчет
&quot;Господь, помоги мне&quot;: дочь Джей Ло написала собственную книгу
"Господь, помоги мне": дочь Джей Ло написала собственную книгу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь