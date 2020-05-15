Помощь на ребенка: в Минсоцполитики обратилось уже более 19 тыс владельцев ФЛП

Новости Украины:В Украине уже более 19 000 человек обратились в Минсоцполитики для оформления пособия на ребенка.

В Министерство социальной политики Украины обратилось более 19 тыс. физических лиц предпринимателей, чтобы оформить пособие на ребенка до 10 лет.

Об этом сообщает в Facebook Минсоцполитики.

"Начато назначение пособия на детей до 10 лет физическим лицам-предпринимателям, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога. Электронной услугой по предоставлению помощи на детей уже воспользовались более 19 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ФЛПам объяснили, как оформить пособие на ребенка.

Решение о выделении средств детям владельцев ФЛП Кабмин одобрил 29 апреля из Фонда борьбы с COVID-19.