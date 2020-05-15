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МККК направил 84 тонны гумпомощи на оккупированные территории Донбасса

МККК направил 84 тонны гумпомощи на оккупированные территории Донбасса
18:20 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:МККК направил на Донбасс 84 тонны гумпомощи.

Международный Комитет Красного Креста отправил на оккупированные территории Донбасса 5 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью общим весом 84 тонны.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"15 мая пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения пять автомобилей с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

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Отмечается, чтобы помочь гражданским, проживающим на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадавшим от агрессии РФ, представители Международного Комитета Красного Креста направили им гуманитарный груз.

"Автомобили с продуктовыми наборами и разбрызгивателями, общим весом 84 тонны, проследовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ "Новотроицкое", - добавляется в сообщении.

Как сообщалось, представители Международного Комитета Красного Креста направили 78 тонн гуманитарной помощи жителям временно оккупированных территорий Украины на Донбассе.

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Украина, Донбасс, МККК, гумпомощь.
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