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Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
18:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет об обстрелах украинских позиций с начала суток.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник для обстрела подразделений Объединенных сил, применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши воины действовали адекватно обстановке и принимали меры по подавлению огневых средств противника. С помощью штатного вооружения, украинские военнослужащие прекратили преступные действия оккупационных войск. Враг получил достойный отпор", - сообщил и в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг дважды открывал огонь, применив 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

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"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 14 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, Обстрел, Донбасс, ВСУ, ООС.
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