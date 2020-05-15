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На Хмельнитчине зафиксировали 10 новых случаев с подозрением на COVID-19

На Хмельнитчине зафиксировали 10 новых случаев с подозрением на COVID-19
23:20 Пт, 15 Май 2020 Телеграф УНН

Новости Украины:На Хмельнитчине зафиксировали 10 подозрений на коронавирус.

По состоянию на 15 мая в области зарегистрировано 10 человек с подозрением на COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Хмельницкая ОГА.

“По состоянию на 15 мая 2020 на территории области по данным ГУ „Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины“ зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 10 человек (0 детей, 1 медработник): в Каменец-Подольском районе — 4, г. Хмельницкий — 3, в пгт. Нетешин, Старосинявском и Славутском районах — по 1, госпитализированы 5 человек, в том числе медработник, на амбулаторном лечении находится 5 больных (м. Хмельницький, Каменец-Подольский р-н-по 2, г. Нетешин — 1)”, — говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что контактные лица инфицированных — устанавливаются, и дополнительно проводятся мероприятия по дезинфекции.

“На 15.05.2020 года всего в области на самоизоляции находятся 1216 человек по предписанию врачей. Им оказывается помощь в доставке продуктов питания и предметов первой необходимости ”, - сообщили в пресс-службе.

“В течение суток осуществлено 464 выездов бригад экстренной медицинской помощи, в том числе к 2 пациентам с ОРВИ и к 1 больному пневмонией, который госпитализирован”, — сообщили в ОГА.

Дополнительно было осуществлено 12 выездов мобильных медицинских бригад для забора биологического материала, которыми отобраны 146 образцов для лабораторной диагностики методом ПЦР.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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Все по теме:

Хмельницкая область, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Хмельнитчина, Covid-19.
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