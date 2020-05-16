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В КГГА сообщили, когда откроют торговые центры

В КГГА сообщили, когда откроют торговые центры
07:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В КГГА объяснили, что открытие ТРЦ пока небезопасно, это вопрос эпидемиологической ситуации.

 Открытие торгово-развлекательных центров в Киеве пока не актуально, в них сложно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность, подчеркивает заместитель главы КГГА Анатолий Мондриевский.

"Они (ТРЦ) пока не открываются, мы следим за уровнем заболеваемости… и динамика нам пока говорит о том, что открытие ТРЦ, где пока невозможно обеспечить пребывание по нормам необходимого количества людей, может быть дополнительной опасностью",- сказал он в пятницу в эфире телеканала "Украина 24"

При этом замглавы КГГА добавил: "Думаю, со временем мы их откроем, но когда – это вопрос времени и эпидемиологической ситуации".

Говоря о ситуации с открытием рынков в столице, Мондриевский подчеркнул, что возобновляют свою работу только те рынки, которые работают по документам и могут надлежащим образом обеспечить безопасность на своей территории.

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"Что касается рынков… мы ежедневно обсуждаем… отпускаем ситуацию постепенно, не следует этого делать резко, чтобы это не привело к усложнению ситуации, и мы снова не усиливали ограничения", - сказал он.

По словам Мондриевского, некоторые предприниматели, владельцы рынков, работали без оформления документов. "Те, кто работал без документов, сами себя проявили и не могут открыться", - уточнил он.

"Необходимо быть готовым к открытию… все могут получить разрешение… но дать разрешение всем работать без соблюдения правил безопасности тоже является нечестным и вызывает дополнительную опасность",- подытожил замглавы КГГА.

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Киев, КГГА, Карантин, ТРЦ.
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