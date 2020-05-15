Кличко рассказал, готово ли метро к запуску

Власти Киева готовы открыть метро сразу после соответствующего решения правительства. Об этом мэр Киева Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
”Что касается метро, мы готовы будем возобновить его работу, как только правительство позволит это сделать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались и продолжаются все необходимые работы по содержанию инфраструктуры, это замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие”, - сказал мэр столицы.
Также, по словам Кличко, начались работы по программе доступности на станциях метро ”Лукьяновская” и ”Сырец”.
”В частности там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан”, - сообщил Кличко.
Как сообщалось, 13 мая Кличко призвал правительство дать разрешение на возобновление с 25 мая работы столичного метрополитена в обычном режиме. По его словам, когда все больше людей после смягчения карантина с 11 мая возвращаются на работу, в городе происходит транспортный коллапс.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что возобновление междугородных пассажирских перевозок и работы метро состоится после перехода к адаптивному карантину и при соблюдении эпидемиологической дисциплины. По его словам, 22 мая карантин будет продлен с постепенным переходом к адаптивной модели локализации COVID-19, а уже потом будет рассматриваться вопрос о возобновлении пассажирского сообщения между городами и работы метро.
14 мая министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что не видит проблемы с открытием метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.