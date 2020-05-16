Вспышка в Киеве: на коронавирус проверят все интернаты столицы

Новости Украины:Воспитанников и персонал всех интернатных учреждений Киева проверят на коронавирус.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Дарницком доме-интернате для девушек мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить другие интернатные учреждения города на наличие вируса у работников и подопечных заведений

Как сообщает, пресс-служба КГГА, замглавы КГГА Марина Хонда, отметила, что «несмотря на все ограничительные меры, в Дарницком доме-интернате таки произошла вспышка коронавирусной инфекции: лабораторно подтвержден 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников». «Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет », - заявила Хонда.

По ее словам, проверка интернатных учреждений, совместно с Главным Управлением Держпродспоживслужбы в Киеве начнется в субботу. Все подопечные и персонал учреждений будут протестированы на коронавирусной инфекцией.

На сегодня в интернатных учреждениях находится 2108 человек:

• Дарницкий детский дом-интернат - 80;

• Святошинский детский дом интернат - 86;

• Киевский пансионат ветеранов труда - 230;

• Киевский психоневрологический интернат - 184;

• Ново-Белицкий психоневрологический интернат для мужчин - 369;

• Пуща-Водицкий психоневрологический интернат - 318;

• Киевский гериатрический пансионат - 197;

• Святошинский психоневрологический интернат - 644.