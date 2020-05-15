Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
Кличко рассказал, готово ли метро к запуску
Кличко рассказал, готово ли метро к запуску
Все украинские клубы будут проводить матчи на своих стадионах
Все украинские клубы будут проводить матчи на своих стадионах
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом

В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
13:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Из 56 заболевших Covid-19 в Киеве за минувшие сутки 10 детей и 9 медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19, увеличилось на 56 человек, тогда как днем ранее сообщалось о 52 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, а 13 мая – о 30 случаях.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков… За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2 тысячи 68 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 ", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

По его словам, среди заболевших 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым 9 и 13 лет, а также 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков в возрасте от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 200 жителей столицы.

Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев

"Судя по такому количеству больных, мы имеем результаты отдыха киевлян на майские праздники. Компаниями на природе, компаниями в городе, несоблюдение дистанции и правил безопасности. А 10 больных детей в сутки - это и детские площадки, и полная халатность родителей! Хоть мы и начали первый этап ослабления ограничений, посещать детские площадки в городе запрещено, и я уже обращался: не отпускайте старших детей одних гулять, проводить время в больших компаниях сверстников. Вы ответственны за здоровье и безопасность своего ребенка" – подчеркнул Кличко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания COVID-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в Киеве, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
02 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
03 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
04 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
05 Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МОН рассказали, когда будет известна дата открытия детсадов
Работа детсадов: Кабмин примет решение о дате 20 мая
Еврокомиссия: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает
Еврокомиссия: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
&quot;ВИА Гра&quot; ищет новую солистку: причина
"ВИА Гра" ищет новую солистку: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь