Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 15 мая: Усиленное тестирование на COVID-19 и "детская" помощь для ФЛП
Итоги дня 15 мая: Усиленное тестирование на COVID-19 и "детская" помощь для ФЛП
Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Ливерпуль готов раскошелиться на Диего Льоренте
Ливерпуль готов раскошелиться на Диего Льоренте
Мавра рассадница: приметы и обряды на 16 мая
Мавра рассадница: приметы и обряды на 16 мая

На украинско-польской границе возобновил работу пункт пропуска "Шегини"

На украинско-польской границе возобновил работу пункт пропуска "Шегини"
08:51 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В полночь 16 мая Международный пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей возобновляет работу, но только для пешего перехода.

С начала суток субботы, 16 мая, на украинско-польской границе во Львовской области возобновил работу пешеходный пункт пропуска "Шегини", сообщили в администрации государственной пограничной службы Украины.

" Распоряжением Правительства от 13 мая 2020 № 542-р на государственной границе Украины возобновлена работа еще одного пункта пропуска. В частности, сегодня в полночь возобновилась работа пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области, в котором кроме автомобильного направления оборудован пеший переход", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в субботу утром.

Вместе с тем, пограничники обращают внимание граждан на то, что "полноценно все направления в пункте пропуска смогут функционировать только в случае осуществления пропуска на них польской стороной".

Польша продлила контроль на границах со странами ЕС

Кроме того, с учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе в настоящее время временно закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение.

В ведомстве напомнили, что с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Шегини, Пункт пропуска, "Шегини - Медика".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
03 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
04 Очередной специальный коммерческий рейс из США вылетел в Украину
05 Как будут работать кафе и рестораны: Кабмин внес изменения в постановление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире выявили почти 100 тысяч новых заражений COVID-19
В мире выявили почти 100 тысяч новых заражений COVID-19
16 мая - в Украине отмечается День Европы
16 мая - в Украине отмечается День Европы
Минфин: Половину руководителей украинских таможен уволили
Половину руководителей украинских таможен уволили
Рецепт дня: безумно вкусная паста карбонара
Рецепт дня: безумно вкусная паста карбонара
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь