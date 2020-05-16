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Больницы не дают объективную информацию о медиках с Covid-19

Больницы не дают объективную информацию о медиках с Covid-19
09:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Больницы не сообщали о половине случаев заболевания коронавирусом среди медиков.

Руководители учреждений здравоохранения не сообщили Госслужбе по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на странице в Facebook.

"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание", - отметил Ляшко.

По его словам, о случаях заболевания медиков нужно уведомлять Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая.

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"К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболевании каждого 2 медика", - подчеркнул Ляшко.

Главный санврач отметил, что сейчас расследование завершено только в 10 случаях. В 7 из которых установлена связь между профессией и болезнью.

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Все по теме:

Медики, Больницы, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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