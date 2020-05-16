В Украине с начала эпидемии COVID-19 заболели 32 пограничника

Новости Украины:С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 32 сотрудника Государственной пограничной службы.

По состоянию на утро субботы, 16 мая, в результате тестирования военнослужащих и сотрудников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 32 положительных ПЦР-теста.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, вчера по результатам проведенного теста подтверждено заболевание трех сотрудников Госпогранслужбы в Киеве и один в Черновицкой области. Все они находятся на амбулаторном лечении по месту жительства.

"Из общего количества военнослужащих и сотрудников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 10, еще 22 продолжают лечиться", - говорится в сообщении.

Всего под контролем медиков сейчас находятся около 250 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, некоторые изолированы в подразделениях и обсерваторах.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы, 16 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 17 858 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 497 человек умерли, 4 906 выздоровели.