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В Украине вновь увеличился прирост COVID-19

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В Украине вновь увеличился прирост COVID-19
09:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 528 новых случаев Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 433 выздоровели.

В Украине четвертый день увеличивается суточный прирост заражения Covid-19: по данным Минздрава на утро субботы, зафиксировано 528 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 21 ранее заболевший скончался, 433 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 483 новых случаях инфицирования вирусом, а утром 14 мая – о 422 новых заболевших.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 528 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 49 у детей и 92 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 181 человек. Выздоровели за сутки рекордное количество - 433 человека, умер 21 пациент", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в субботу.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 17 858 человека ( в т. ч, 1269- детей и 3 512 медиков)из них - 497 летальных, 4 906 человек выздоровели.

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Динамика статистики предыдущих дней такова: на утро 15 мая было 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, днем ранее - 422 новых инфицированных, 17 новых жертв вируса, выздоровели рекордное количество – 427 больных, 13 мая сообщалось о 402 новых случая заболевания, 14 ранее заболевших скончались, 343 выздоровели, 12 мая - 375 новых случаев инфирования, 17 летальных пацентов и 85 – поправившихся; 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, но 228 человеек выздоровели. Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515). С 11 мая в Украине начался первый этап смягчения каратинных ограничений.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки в Киевской области -49 , Черновицкой - 47, в Киеве – 153 случая.

За последние сутки проведено 8960 тестов методом ПЦР.

Напомним, всего в мире на утро субботы насчитывалось 4 млн 542 тыс. 910 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 99 тыс. 117 случаев заражения. Излечились более 1,637 млн человек.

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