Вспышка COVID-19 на Виннитчине: количество случаев достигло 700

Новости Украины:В Винницкой области за сутки зафиксировано 26 новых случаев.

В Винницкой области по состоянию на утро субботы количество больных COVID-19 достигло 700, за сутки зафиксировано 26 новых случаев. Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

Как сообщается на интерактивной карте аппарата СНБО Украины, по состоянию на 10:00 субботы количество больных COVID-19 в Винницкой области достигло 700.

В области лабораторно подтверждено выздоровление от COVID-19 385 человек, или 55% общего количества больных за время эпидемии. Еще 307 человек продолжают болеть, восемь взрослых умерли от коронавируса.

За последние сутки в Винницкой области зафиксировано 20 новостей случаев диагностированного COVID-19, четыре человека выздоровели. Один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом умер, - это восьмой летальный случай в области.

По данным интерактивной карты СНБО, "лидируют" по числу пораженных коронавирусом Черновицкая область - 2 647 случаев, Киев - 2 221, Ивано-Франковская область - 1 200.

Зарегистрировано 1 054 подозрения на коронавирус.

По состоянию на 16 мая в Украине лабораторно подтверждено 17 858 случаев COVID-19. За сутки - 528 новых.