Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исследование: Ученые прогнозируют возможный спад пандемии в конце мая
Исследование: Спад эпидемии коронавируса в Украине ожидается в конце мая
В НБУ спрогнозировали ситуацию на валютном рынке после карантина
В НБУ спрогнозировали ситуацию на валютном рынке после карантина
Фенербахче летом хочет переманить лидера Шахтера
Фенербахче летом хочет переманить лидера Шахтера
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганщине из запрещенного оружия

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Луганщине из запрещенного оружия
13:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Российские наемники на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Новгородского.

Российские наемники на Донбассе с полуночи обстреляли украинские позиции возле н.п.Новгородского, пострадавших нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"Относительно обстановки на линии фронта по состоянию на 12:30 сегодня. Утром российско-оккупационные войска, пытаясь обострить ситуацию в районе Новгородского, что на Луганском направлении, в традиционной для себя манере коварно обстреляли оборудованные недалеко от этого населенного пункта позиции подразделений Объединенных сил с миномета 120-го калибра, выпустив 30 мин", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что украинские воины были начеку и ответили на этот минометный обстрел со станковых противотанковых гранатометов, не допустив потерь в своих рядах. Потери врага уточняются.

На Донбассе двое военнослужащих получили ранение

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
03 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
04 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек
В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек
Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
В Украине вновь увеличился прирост COVID-19
В Украине вновь увеличился прирост COVID-19
Эрика Герцег уходит из группы ВИА Гра (Видео)
Эрика Герцег уходит из группы ВИА Гра (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь