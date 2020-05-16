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Коронавирус в монастыре на Хмельнитчине: в Шепетовском районе запретили посещать храмы

Коронавирус в монастыре на Хмельнитчине: в Шепетовском районе запретили посещать храмы
15:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Шепетовском районе Хмельницкой области запретили посещать храмы из-за вспышки COVID-19.

В Шепетовском районе Хмельнитчины, где зафиксирована вспышка коронавируса в Городищенском мужском монастыре УПЦ (МП), запретили религиозные службы с участием прихожан и посещение храмов всех конфессий.

Такое решение приняла районная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Шепетовской райгосадминистрации.

"Запретить с 16 мая 2020 года посещение и проведение любых мероприятий служителями религиозных учреждений всех конфессий (внутри помещений и возле них), которые предусматривают наличие посетителей/прихожан", - говорится в документе.

Шепетовскому отделу полиции ГУНП в Хмельницкой области поручено установить круглосуточный передвижной пост вокруг территории Свято-Рождества Богородицы Городищенского мужского монастыря для контроля за соблюдением карантинных ограничений. Правоохранители также должны обеспечить жесткий контроль за соблюдением вышеупомянутых ограничительных мер, а при выявлении нарушений - привлечение виновных лиц к ответственности.

Такое решение принято с целью локализации и ликвидации вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в пределах Шепетовского района в связи с выявлением 12 подтвержденных случаев заболевания острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, принимая во внимание, что все больные являются работниками и служителями Городищенского мужского монастыря.

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Как сообщает пресс-служба Шепетовского горсовета, коронавирус обнаружили также у двух прихожанок Городищенского монастыря УПЦ (МП), где произошла вспышка COVID-19

"Подтверждено 2 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. Оба являются прихожанами Городищенского монастыря. Из них одна женщина находится на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице, вторая лечится амбулаторно, на самоизоляции", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 мая в Украине лабораторно подтверждено 17 858 случаев COVID-19. За сутки - 528 новых. Выздоровели 4 906 пациентов, 497 случаев закончились летально.

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УПЦ МП, Хмельницкая область, Коронавирус, Covid-19.
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