Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел возле Березовского

Новости Украины:Наблюдателей СММ ОБСЕ обстреляли во время мониторинга вблизи Березовского.

Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине в составе шести человек был обстрелян 15 мая возле поселка Березовское (Луганская область).

Как сообщается в отчете миссии от 15 мая, патруль Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях пребывал на юго-западной окраине н.п.Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км к северо-западу от Луганска), где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждениях в данном населенном пункте.

"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат был на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля Миссии, находившиеся у автомобилей, увидели 2 огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе. Вскоре после этого они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80–100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м к северо-северо-западу от своего местонахождения", - сказано в отчете.

Отмечается, что все четверо наблюдателей укрылись в автомобилях, а еще двое сотрудников были в автомобилях, но слышали взрывы.

Так, команда СММ переместилась на другую позицию и продолжила осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью.