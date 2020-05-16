Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Встреча Ермака и Саакашвили с послами G7: в ОПУ поделились деталями
Встреча Ермака и Саакашвили с послами G7: в ОПУ поделились деталями
Пешее пересечение границы с Польшей: какие есть ограничения
Пешее пересечение границы с Польшей: какие есть ограничения
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Xiaomi представила доступную версию беспроводных наушников
Xiaomi представила доступную версию беспроводных наушников

Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ

Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
16:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина на следующей встрече ТКГ представит новых представителей от ОРДЛО.

Украинская сторона на следующей встрече ТКГ представляет новую группу представителей от ОРДЛО, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным формированиям боевиков. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время видеовстречи с послами "Большой семерки", информирует УНН.

"На следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований", - цитирует слова Офис Президента.

По его словам, Украина готова согласовывать вопросы по ОРДЛО, как это предусмотрено "минским пакетом" договоренностей, "с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеющие отношения к непризнанным образованиям".

Встреча Ермака и Саакашвили с послами G7: в ОПУ поделились деталями

"По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Андрей Ермак. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОРДЛО, ТКГ, Андрей Ермак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
03 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
04 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Призыв ООН: в НАТО готовы задействовать авиацию для борьбы с пандемией
Призыв ООН: в НАТО готовы задействовать авиацию для борьбы с пандемией
Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Билл Мюррей рассказал, каких актеров не будет хватать в новых &quot;Охотниках за привидениями&quot;
Билл Мюррей рассказал, каких актеров не будет хватать в новых "Охотниках за привидениями"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь