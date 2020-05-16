Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ

Новости Украины:Украина на следующей встрече ТКГ представит новых представителей от ОРДЛО.

Украинская сторона на следующей встрече ТКГ представляет новую группу представителей от ОРДЛО, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным формированиям боевиков. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время видеовстречи с послами "Большой семерки", информирует УНН.

"На следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований", - цитирует слова Офис Президента.

По его словам, Украина готова согласовывать вопросы по ОРДЛО, как это предусмотрено "минским пакетом" договоренностей, "с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеющие отношения к непризнанным образованиям".

"По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Андрей Ермак.