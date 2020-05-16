Встреча Ермака и Саакашвили с послами G7: в ОПУ поделились деталями

Новости Украины:В Офисе Президента сообщили детали переговоров Саакашвили и Ермака с послами G7.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили провели видеовстречу с послами стран "Группы семи" (G7) и главой представительства Европейского Союза в Украине. Во время встречи, в частности, обсуждался вопрос "минского процесса" и продолжение сотрудничества с МВФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

В начале диалога Андрей Ермак отметил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Наконец Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал он, отметив, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

После этого Андрей Ермак рассказал послам о заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (ТКГ), которое состоялось накануне с участием обновленного состава украинской делегации.

Отмечается, что на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые "могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено "минским пакетом" договоренностей с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, которые не убивали наших воинов, не имеющие отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Андрей Ермак.

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в "минском процессе".

Глава Офиса Главы государства также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы нормандского и минского переговорных форматов.

Кроме того, Андрей Ермак проинформировал послов о ситуации с распространением коронавируса в Украине. По его словам, сейчас уровень заболеваемости в стране умеренный, 11 мая состоялся первый этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что украинская власть намерена уверенно двигаться по пути реформ, и для усиления этого процесса Президент Украины Владимир Зеленский недавно назначили Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ, который осуществляет организационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального совета реформ.

"Михеил Саакашвили, который также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета по реформам. В частности, Глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач - координация сотрудничества с международными организациями. Глава Исполнительного комитета реформ отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение Главе государства", - говорится в сообщении.

Указывается, что Андрей Ермак также представил дипломатам Александра Ольшанского, который указом Президента Украины назначен заместителем главы Исполнительного комитета реформ.

С другой стороны, главы дипломатических миссий в Украине поприветствовали принятие Верховной Радой закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ, что особенно важно для украинской экономики в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер.

"Послы одобрили реформу здравоохранения, а также подчеркнули на необходимости сохранения независимости НАБУ и дальнейшего реформирования системы судопроизводства. Андрей Ермак также рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства", - резюмировали в ОП.