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Саакашвили планирует внести новый закон о государственно-частном партнерстве

Саакашвили планирует внести новый закон о государственно-частном партнерстве
04:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Законопроект будет предложен на рассмотрение Национальному совету реформ.

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили хочет предложить Национальной раде реформ новый закон о государственно-частном партнёрстве.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.

"Мне кажется, главное, что должна Украина получить, - это государственно-частное партнёрство. Мы должны с маленьким и средним бизнесом поднять это партнёрство и сказать: государство может выполнять только вот эти функции, остальные все функции - это только можно вместе с людьми, которые создают достаток этой страны, которые создают 80% рабочих мест. Я хочу предложить Национальной раде реформ новый закон о государственно-частном партнёрстве, где основные функции, которые должны принадлежать частным субъектам - очень предприимчивым, очень умным, очень талантливым украинцам. Я их встречаю каждый день", - сказал Саакашвили.

Напоминаем, Саакашвили считает, что Украине нужно отказаться от кредитов Международного валютного фонда, потому что МВФ "дает денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги".

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Закон, Михеил Саакашвили.
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