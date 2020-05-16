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Отчет ОБСЕ: боевики опять блокировали передвижение патрулей наблюдателей

Отчет ОБСЕ: боевики опять блокировали передвижение патрулей наблюдателей
18:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Российские наемники не пропускают патрули СММ ОБСЕ в районе линии разграничения на Донбассе.

Российские наемники продолжают препятствовать проезду наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на контрольно-пропускных пунктах в районе линии разграничения.

Как отмечается в ежедневном отчете миссии от 15 мая, "члены вооруженных формирований продолжали препятствовать проезду СММ на контрольно-пропускных пунктах и в Донецкой, и Луганской областях по официальным маршрутам вдоль линии разграничения , что препятствует выполнению мандата Миссии".

В честности, в Донецкой области, на контрольно-пропускном пункте возле Оленевки (неконтролируемый правительством, 23 км к юго-западу от Донецка), члены вооруженных формирований дважды отказывали - один раз в продвижении СММ на контролируемые правительством территории и еще один раз - на не контролируемые государством участки, в обоих случаях, ссылаясь на карантинные ограничения из-за COVID-19.

Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел возле Березовского

В Луганской области на КПП к югу от Станично - Луганского моста (15 км к северо-востоку от Луганска), член вооруженных формирований отказал СММ в продвижении в районы, контролируемые неправительственными организациями, ссылаясь на закрытие контрольно-пропускного пункта из-за COVID-19. Он добавил, что Миссии также не будет разрешено проходить в противоположном направлении, говорится в отчете.

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ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО.
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