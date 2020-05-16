На Ровенщине зафиксирован 21 новый случай коронавируса

Новости Украины:На Ровенщине коронавирусом заразились еще 21 человек.

На Ровенщине подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19, всего - уже инфицированными являются 1131 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.

“По состоянию на вечер 16 мая на Ровенщине зарегистрировано 21 новый случай заболевания COVID-19”, — написал Коваль.

Новые случаи COVID-19 обнаружены у:

— 7 жителей из г. Ровно. — 1 из Сарны; — 12 из Ровенского района (4 случая в с. Заря, 3 — в с. Белая Криница, по одному случаю в пгт Клевань и селах Бармаки, Верховск, Карпиловка, Городище) — 1 из г. Дубно.

Председатель ОГА сообщил, что возраст больных от 16 до 81 года.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 1131 случай заболевания коронавирусом. Из них — 239 медработников, 83 — детей. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, уже 26 случаев — летальных. Сегодня умерла 77-летняя жительница Ровно. Преодолели COVID-19 уже 347 человек. Сегодня выписаны 7 ровенчан”, — сообщил Коваль.

Он добавил, что на проверке в Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья 490 образцов.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 497 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.