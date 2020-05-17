Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МВД озвучили главную цель видеофиксации нарушений ПДД
В МВД озвучили главную цель видеофиксации нарушений ПДД
Пандемия: в мире зафиксировано уже более 4,6 миллионов случаев COVID-19
Пандемия: в мире зафиксировано уже более 4,6 миллионов случаев COVID-19
Кривцов рассказал об игре против Роналду
Кривцов рассказал об игре против Роналду
Apple готовит к выпуску уникальные очки дополненной реальности
Apple готовит к выпуску уникальные очки дополненной реальности

На Буковине зафиксировано еще 47 случаев коронавируса

На Буковине зафиксировано еще 47 случаев коронавируса
00:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:На Буковине 47 человек заболели на COVID-19.

На Буковине за 16 мая официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

“45 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, и это радует. Однако болезнь пока не отступает. В Черновицкой области 16 мая официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавирусом”, — написал Осачук.

Председатель ОГА сообщил, что общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2694 человека.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 497 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Буковина, Черновицкая область, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леся Никитюк показала, как бы выглядела после пластики (Фото)
02 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
03 Не только глаза и руки: эксперт определил, что еще нужно защищать от COVID-19
04 Разумков рассказал, почему ВР не поддержала обращение к парламентам мира
05 Всегда в прекрасной форме: Дженнифер Лопес поделилась фото после тренировки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков: В парламенте нет больных COVID-19 народных депутатов
Разумков: В парламенте нет больных COVID-19 народных депутатов
&quot;Карантинные&quot; протесты в Германии: тысячи людей вышли на улицы
"Карантинные" протесты в Германии: тысячи людей вышли на улицы
В Италии продолжает снижаться смертность от коронавируса
В Италии продолжает снижаться смертность от коронавируса
День вышиванки 2020: когда празднуем
День вышиванки 2020: когда празднуем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь