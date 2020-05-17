На Буковине зафиксировано еще 47 случаев коронавируса

Новости Украины:На Буковине 47 человек заболели на COVID-19.

На Буковине за 16 мая официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

“45 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, и это радует. Однако болезнь пока не отступает. В Черновицкой области 16 мая официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавирусом”, — написал Осачук.

Председатель ОГА сообщил, что общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2694 человека.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 497 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.