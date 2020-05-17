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ООС: боевики шесть раз нарушали режим "тишины"

ООС: боевики шесть раз нарушали режим "тишины"
08:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций.

За минувшие сутки российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Пртивник обстреливал украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Новотроицкого, Гранитный, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

По данным украинской разведки, 16 мая военнослужащие ранили одного российского наемника.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял наши позиции у Авдеевки с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - подчеркнули в пресс-центре.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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