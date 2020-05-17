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ДТП в Киевской области: "ВАЗ" влетел в дерево, три человека погибли

ДТП в Киевской области: "ВАЗ" влетел в дерево, три человека погибли
15:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:На Киевщине автомобиль влетел в дерево, трое погибших.

В селе в Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще двое - пострадали.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"17 мая в 3:29 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в с.Пороскотень на участке дороги Клавдиево-Гавронщина. После прибытия спасателями было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения с деревом легкового автомобиля "ВАЗ", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате аварии погибли три человека: водитель и двое пассажиров 1996, 1997 годов рождения, и травмированы двое пассажирок 1997 и 1996 годов рождения, которые были направлены на госпитализацию в Бородянскую центральную больницу.

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Вместе с тем спасатели провели деблокацию трех погибших граждан из поврежденного автомобиля с помощью аварийно-спасательного оборудования.

Причина ДТП устанавливается.

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ДТП, Киевская область, ГСЧС, Нацполиция.
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