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День в ООС: на Донбассе ранен украинский военный

День в ООС: на Донбассе ранен украинский военный
18:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты обстреляли позиции ООС возле Авдеевки, Водяного и Славного.

По состоянию на 17.00 воскресенья, 17 мая, российские оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.

Об этом в Fаcebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник дважды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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