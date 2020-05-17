Неизвестный в Одессе кинул "коктейль Молотова" в окно квартиры

Новости Украины:В Одессе в окно жилого дома неизвестный бросил "коктейль Молотова".

В Одессе в окно жилого дома неизвестный бросил "коктейль Молотова", однако взрыва и возгорания не произошло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Сегодня ночью там, на улице Портовой, кто-то бросил в окно жилого дома бутылку с вероятно горючим веществом. Никто не пострадал. Взрыва и возгорания не произошло, были лишь разбиты два стекла на втором этаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию обратилась 39-летняя хозяйка квартиры, в окно которой попал неизвестный.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правоохранители изъяли бутылку с вероятно горючим веществом.

Сейчас материалы зарегистрированы в установленном порядке. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и причастного к нему лица.