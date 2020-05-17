В Винницкой области произошел пожар на территории сахарозавода (Фото)

Новости Украины:Недействующее админздание сахарозавода горело в Винницкой области.

В Винницкой области загорелось недействующее админздание сахарозавода. По информации ГСЧС, повреждены шиферные покрытия и само здание, передает УНН.

"17 мая в 01:45 ... поступило сообщение о пожаре в бывшем административном здании ООО "Турбовский сахарный завод" в поселке Турбов Липовецкого района", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, пожар был локализован в 3:09, а ликвидирован в 4:08.

В результате пожара уничтожено шиферные покрытия сооружения по деревянной обрешетке на площади 150 кв.м., повреждено здание на площади 200 кв.м. Причина чрезвычайного происшествия устанавливается.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 9 человек и три единицы пожарно-спасательной техники, а также дежурный караул местной коммунальной пожарной команды поселка Турбов.