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ГСЧС: в Украине с начала мая утонули около полсотни человек

ГСЧС: в Украине с начала мая утонули около полсотни человек
10:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:С начала мая в Украине на воде погибло 47 человек.

В Украине с начала мая на воде погибло 47 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Вода продолжает забирать жизни украинцев. Только за прошедшие сутки из водоемов было поднято на поверхность семь утонувших. В то же время с начала мая число погибших составляет уже 47 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины такой трагической статистики неизменны: купание в не приспособленных для этого местах, пренебрежение правилами безопасности во время отдыха у воды, игнорирование штормовых предупреждений, в частности, порывов ветра, а также ненадлежащий уход за детьми.

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Так, на Волыни, правоохранители сообщили спасателям о том, что в пгт Иванычи, на частном пруду - копанке, во время отдыха упал в воду и утонул мальчик 2013 рождения. Ребенка подняли из воды местные жители, ребенок погиб.

В Житомирской области, вечером этого же дня, спасателям поступила информация о том, что на реке Пустоха в селе Нехворощ Андрушевского района во время отдыха перевернулись на деревянной лодке и утонули мужчина 1978 года рождения и женщина 1983 года рождения.

В общем, за 16 мая случаи изъятия утопленников были зафиксированы также в Сумской, Тернопольской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Украина, ГСЧС, Утопленник.
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