Обстрелы возле Песок: на Донбассе ранен еще один украинский военный

Новости Украины:Украинских военных обстреляли возле Песок, есть раненый.

В воскресенье, 17 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески.

Об этом в Fаcebook сообщает прессцентр штаба ОС.

"Противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что такие преступные действия врага не остались безнаказанными: "Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются".