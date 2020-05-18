Движение на одном из путепроводов Киева открыто

Новости Украины:В Киеве движение путепроводами на пересечении ул. Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом Бандеры разрешено.

Движение путепроводами на пересечении ул. Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом Бандеры открыто, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На 2-х путепроводах устроили новую железобетона плиту, заменили опорные части на опорах (для этого домкратами поднимали все прогоны). Путепроводы получили современную гидроизоляцию, двухслойное асфальтовое покрытие, энергосберегающее освещение", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в воскресенье вечером.

Такой ремонт ожидает и 2 путепровода в направлении выезда из города, где сейчас там начались ремонтные работы.

Весь комплекс работ планируется завершить до конца года.