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Движение на одном из путепроводов Киева открыто

Движение на одном из путепроводов Киева открыто
03:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве движение путепроводами на пересечении ул. Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом  Бандеры разрешено.

Движение путепроводами на пересечении ул. Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом  Бандеры открыто, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На 2-х путепроводах устроили новую железобетона плиту, заменили опорные части на опорах (для этого домкратами поднимали все прогоны). Путепроводы получили современную гидроизоляцию, двухслойное асфальтовое покрытие, энергосберегающее освещение", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в воскресенье вечером.

Такой ремонт ожидает и 2 путепровода в направлении выезда из города, где сейчас там начались ремонтные работы.

Весь комплекс работ планируется завершить до конца года.

 

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Киев, КГГА, Столица, Путепровод.
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