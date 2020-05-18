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На Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения

На Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения
07:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения.

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

День в ООС: на Донбассе ранен украинский военный

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Водяное, Славное, Невельское, Пески, Новоолександровка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили не менее двух российских наемников на Донбассе.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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