В Черниговской области в сгоревшем доме обнаружили четыре трупа

Вчера поздно вечером во время тушения пожара в одном из жилых домов на Черниговщине спасатели обнаружили четырех погибших.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Черниговской области.
Как отмечается, ЧП произошло в с. Моложава Городнянского района.
"На месте пожара обнаружено 4 погибших человек без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что вероятной причиной смерти стало отравление угарным газом. К тушению привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники ГСЧС.