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Киев остановился в масштабных пробках

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Киев остановился в масштабных пробках
09:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:С сегодняшнего дня утром и вечером в Киев закрыт въезд для грузового автотранспорта.

В Киеве утром 18 мая, несмотря на решение КГГА об ограничении въезда грузового автотранспорта, снова образовались масштабные пробки. Об этом свидетельствует информация сервиса Google Maps.

В настоящее время заблокирован проезд с левого берега на правый. Пробки образовались на всех мостах через Днепр.

Перед мостом Метро остановились Броварской проспект и бульвар Перова, на подъезде к Южному мосту традиционная пробка на проспекте Бажана. Она растянулась аж до станции метро "Харьковская".

Пробки возникли на мостах / Google Maps

На мост Патона сложно заехать из-за "тянучки" на проспекте Соборности, а перед Дарницким мостом остановилось одноименное шоссе.

Пробка из-за ДТП наблюдается на Северном мосту и проспекте Шухевича. В центре города проехать сложно на участках бульвара Шевченко, проспекта Победы, Набережного шоссе, улицы Гетьмана и многих других.

В центре города ситуация менее сложная / Google Maps

Как сообщалось, ранее столичные власти решили ограничить въезд в город для крупногабаритного и большегрузного транспорта. Ограничения начали действовать сегодня. Въезд для грузовиков в столицу будет ограничен с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

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Киев, КГГА, Автомобили, Пробки.
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