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В Киеве с сегодняшнего дня ограничили въезд грузовиков

В Киеве с сегодняшнего дня ограничили въезд грузовиков
08:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве с 18 мая ограничат въезд крупногабаритного транспорта в город.

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев в утренние и вечерние часы будет ограничен с понедельника, 18 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

"С 18 мая ограничат въезд крупногабаритного транспорта в Киев. Ограничение устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00.

В КГГА объясняют, что такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантина и до полного восстановления работы общественного транспорта.

Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

24 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабление карантина в Украине стартовали с 11 мая. Сейчас карантин продлен до 22 мая.

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Киев, Транспорт, Грузовики, Пробки.
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