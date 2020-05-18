Порывы ветра 15-20 м/с: в Украине объявили штормовое предупреждение

Новости Украины:В понедельник, 18 мая, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Спасатели предупреждают о порывах ветра в Украине.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 18 мая днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).

В Киеве 18 мая ожидаются сильные порывы ветра - до 24 м/с.

"По информации Украинского гидрометцентра, 18 мая днем в Киеве, порывы ветра 15-24 м/с (I уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве и Киевской области 18 мая переменная облачность. Во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Температура в столице 16-18°; по области - 14-19°.

Прогноз погоды на 18 мая, фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что на севере, востоке, части западных областей Украины пройдут дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в течение дня составит +14, +18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10, +13 градусов, в южной части +17, +23 градуса.

В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем максимальная температура воздуха +18 градусов.

"В течение недели стабильно сухой, солнечной погоды не ждать, воздух будет свежим, то есть, за +20 градусов отметки термометра не будет превышать", - уточнила Диденко.