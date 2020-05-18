Погода на неделю: в Украине прогнозируют грозы, ветер и заморозки

Новости Украины:В Украине в понедельник, 18 мая, ожидается сильный ветер, кратковременные дожди будут только в северных, Харьковской и Луганской областях.

В ближайшие сутки, 18 мая, вследствие перемещения атмосферных фронтов на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник ночью в Украине, кроме запада, Винницкой и Одесской областей, днем в северных, Харьковской и Луганской областях кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья, юга и юго-востока страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на юге и востоке до 13°, днем 14-19°, в южной части и Закарпатье 18-23°; в Карпатах ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 7-11° тепла.

В Киеве - ночью и во второй половине дня местами небольшой дождь; днем порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 мая самая высокая температура днем была 32,1 в 1909 г., самая низкая ночью 3,0 в 1941г.

Прогноз погоды на 18 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

В Украине в понедельник, 18 мая, будет ощущаться влияние антициклона Quirinius II. Поэтому на значительной части территории осадков не предвидится. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

"А вот северные области, восточные, часть западных областей Украины попадут под влияние северных фронтов – пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений", – говорится в сообщении Натальи Диденко.

Температура воздуха 18-го мая в Украине в течение дня составит +14... +18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10... +13 градусов, в южной части +17... +23 градуса.

Однако 18 мая ночью в Карпатах заморозки на поверхности почвы 0... +3 градуса, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем максимальная температура воздуха +16... +18 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 18 мая, в городах Украины:

Ужгород – +20... +22

Львов – +17... +19

Ивано-Франковск – +17... +19

Тернополь – +17... +19

Черновцы – +19... +21

Хмельницкий – +16... +18

Луцк – +15... +17

Ровно – +16... +18

Житомир – +15... +17

Винница – +17... +19

Одесса – +21... +23

Николаев – +20... +22

Херсон – +21... +23

Симферополь – +20... +22

Кропивницкий – +17... +19

Черкассы – +16... +18

Чернигов – +14... +16

Сумы – +14... +16

Полтава – +16... +18

Днепр – +18... +20

Запорожье – +20... +22

Донецк – +18... +20

Луганск – +16... +18

Харьков – +16... +18

Киев – +16... +18

19 мая в Украине без осадков, лишь в северной части днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в южной части 7-12°; днем в северной части 14-19°, на остальной территории 17-22°, в юго-западной части до 25°.

В Киеве 19 мая ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 16-18°.

17 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°, в Днепре возле Киева 14°.

Прогноз погоды на 19 мая, фото: meteo.gov.ua

20 мая небольшой кратковременный дождь, гроза, ночью в большинстве западных, днем и в северных, и центральных областях без осадков. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 14°, на северо-западе страны и в Карпатах 3-8° тепла; днем в северной части 11-16°, на остальной территории 14-19°, на юге и Закарпатье до 22°. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. В Киеве 20 мая ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 7-12°, днем 11-16°. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 20 мая, фото: meteo.gov.ua

В течение 21-22 мая погода в Украине существенно не изменится. Ночью без осадков, днем в северной, центральной и восточной частях страны небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 2-8° тепла, в Карпатах заморозки 0-2°, днем 11-17° тепла; на Закарпатье и юге ночью 6-12°, днем 14-20°.

Кроме того, 21-22 мая в столице днем ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°.

Прогноз погоды на 21 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 22 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.