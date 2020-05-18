Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 17 мая: коронавирус в Украине и мире и День памяти жертв репрессий
Итоги дня 17 мая: коронавирус в Украине и мире и День памяти жертв репрессий
Погода на неделю: в Украине прогнозируют грозы, ветер и заморозки
Погода на неделю: в Украине прогнозируют грозы, ветер и заморозки
Бетис нацелен на трех игроков Барселоны
Бетис нацелен на трех игроков Барселоны
Ирина (Арина) рассадница: приметы и обряды на 18 мая
Ирина (Арина) рассадница: приметы и обряды на 18 мая

Погода на неделю: в Украине прогнозируют грозы, ветер и заморозки

Смотрите фото (6)
Погода на неделю: в Украине прогнозируют грозы, ветер и заморозки
07:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в понедельник, 18 мая, ожидается сильный ветер, кратковременные дожди будут только в северных, Харьковской и Луганской областях.

В ближайшие сутки, 18 мая, вследствие перемещения атмосферных фронтов на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник ночью в Украине, кроме запада, Винницкой и Одесской областей, днем в северных, Харьковской и Луганской областях кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья, юга и юго-востока страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на юге и востоке до 13°, днем 14-19°, в южной части и Закарпатье 18-23°; в Карпатах ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 7-11° тепла.

В Киеве - ночью и во второй половине дня местами небольшой дождь; днем порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 мая самая высокая температура днем была 32,1 в 1909 г., самая низкая ночью 3,0 в 1941г.

Прогноз погоды на 18 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

В Украине в понедельник, 18 мая, будет ощущаться влияние антициклона Quirinius II. Поэтому на значительной части территории осадков не предвидится. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

"А вот северные области, восточные, часть западных областей Украины попадут под влияние северных фронтов – пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений", – говорится в сообщении Натальи Диденко.

Температура воздуха 18-го мая в Украине в течение дня составит +14... +18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10... +13 градусов, в южной части +17... +23 градуса.

Однако 18 мая ночью в Карпатах заморозки на поверхности почвы 0... +3 градуса, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем максимальная температура воздуха +16... +18 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 18 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +20... +22
  • Львов – +17... +19
  • Ивано-Франковск – +17... +19
  • Тернополь – +17... +19
  • Черновцы – +19... +21
  • Хмельницкий – +16... +18
  • Луцк – +15... +17
  • Ровно – +16... +18
  • Житомир – +15... +17
  • Винница – +17... +19 
  • Одесса – +21... +23
  • Николаев – +20... +22
  • Херсон – +21... +23
  • Симферополь – +20... +22
  • Кропивницкий – +17... +19
  • Черкассы – +16... +18
  • Чернигов – +14... +16
  • Сумы – +14... +16
  • Полтава – +16... +18
  • Днепр – +18... +20
  • Запорожье – +20... +22
  • Донецк – +18... +20
  • Луганск – +16... +18
  • Харьков – +16... +18
  • Киев – +16... +18

19 мая в Украине без осадков, лишь в северной части днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в южной части 7-12°; днем в северной части 14-19°, на остальной территории 17-22°, в юго-западной части до 25°.

В Киеве 19 мая ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 16-18°.

17 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°, в Днепре возле Киева 14°.

Прогноз погоды на 19 мая, фото: meteo.gov.ua

20 мая небольшой кратковременный дождь, гроза, ночью в большинстве западных, днем и в северных, и центральных областях без осадков. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 14°, на северо-западе страны и в Карпатах 3-8° тепла; днем в северной части 11-16°, на остальной территории 14-19°, на юге и Закарпатье до 22°. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. В Киеве 20 мая ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 7-12°, днем 11-16°. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 20 мая, фото: meteo.gov.ua

В течение 21-22 мая погода в Украине существенно не изменится. Ночью без осадков, днем в северной, центральной и восточной частях страны небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 2-8° тепла, в Карпатах заморозки 0-2°, днем 11-17° тепла; на Закарпатье и юге ночью 6-12°, днем 14-20°.

Кроме того, 21-22 мая в столице днем ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°.

Прогноз погоды на 21 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 22 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Найден способ определения срока жизни человека
02 Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого
03 Будешь жить долго и счастливо: привычки долгожителей
04 Выберите понравившуюся картинку, чтобы выяснить, что Вы за человек
05 Авиакатастрофа PS752: Украина может обратиться в Международный суд ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МИД рассказали об открытии украинской границы
В МИД рассказали об открытии украинской границы
В Украине ввели госрегулирование цен: что важно знать
В Украине ввели госрегулирование цен: что важно знать
В Киеве с сегодняшнего дня ограничили въезд грузовиков
В Киеве с сегодняшнего дня ограничили въезд грузовиков
Рецепт дня: Мини-пиццы с беконом и луком
Рецепт дня: Мини-пиццы с беконом и луком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь