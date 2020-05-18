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В Украину авиарейсами прибыли еще 550 человек

В Украину авиарейсами прибыли еще 550 человек
11:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГПСУ

Новости Украины:В киевский аэропорт Борисполь прибыли четыре эвакуационных авиарейса из Португалии, Испании, Италии и ОАЭ.

Пограничники за прошедшие сутки в аэропорту "Борисполь" оформили 550 пассажиров, прибывших в Украину из Португалии, Италии, ОАЭ, Испании.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В течение суток аэропорт "Борисполь" принял 4 пассажирских специальных авиарейса из Лиссабона, Милана, Дубаи и Аликанте. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили более 550 пассажиров", - говорится в сообщении.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

В МИД рассказали, сколько украинцев эвакуировали из-за рубежа с начала карантина

Все без исключения прибывшие граждане установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Действуй дома".

Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 20,2 тысячи человек.

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Борисполь, ГПСУ, Эвакуация украинцев, Спецрейсы.
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